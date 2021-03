Loki, la TVA e il Multiverso al centro del merchandise della serie Marvel: le immagini

Dopo l'annuncio della data di uscita di Loki su Disney+, ecco arrivare in rete i primi prodotti ufficiali dedicati all'attesa serie Marvel con protagonista Tom Hiddleston.

Come segnalato da Comicbook.com, il sito di Zazzle ha messo in vendita diversi oggetti legati allo show tra cui tazze, t-shirt, cover per telefoni, sticker, cuscini e molto altro, svelando una serie di nuovi artwork incentrati sul Dio dell'Inganno e Mobius M. Mobius, il membro della TVA (Time Variance Authority) interpretato da Owen Wilson.

Nella galleria in calce alla news, inoltre, potete dare un'occhiata al logo della TVA e ad un'immagine promozionale che riporta la scritta "The timeline wants to break free", un riferimento al Multiverso. Ricordiamo infatti che la serie seguirà Loki dopo che è riuscito a fuggire con il Tesseract nella New York del 2012 mostrata in Avengers: Endgame.

La serie vedrà nel cast anche Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant Con uprimo arco narrativo confermato di sei episodi, lo ricordiamo, Loki dovrebbe fare ritorno per una seconda stagione affidata nuovamente allo showrunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L'uscita di Loki è fissata al prossimo 11 giugno. Nell'attesa, vi ricordiamo che l'episodio finale di WandaVision debutterà sulla piattaforma questo venerdì, 5 marzo, mentre il 19 marzo toccherà al debutto di The Falcon and the Winter Soldier.