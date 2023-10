Loki è ufficialmente il nuovo Iron Man? Facciamo il punto sull'MCU

Con la morte di Iron Man il Marvel Cinematic Universe ha perso quello che sin dal 2008 era stato il vero e proprio volto del franchise: il faccione di Tony Stark ci ha accompagnati dal primo all'ultimo atto dell'Infinity Saga, per cui rimpiazzarlo è ora una sfida a dir poco improponibile. Ma lo è anche per uno come Loki?

Già, perché la seconda stagione della serie sul Dio dell'Inganno sta contribuendo a rendere il personaggio di Tom Hiddleston sempre più il nuovo uomo-immagine del franchise targato Disney: una sensazione che ha continuato ad intensificarsi con l'uscita del nuovo libro Marvel Studios: The Marvel Cinematic Universe - The Official Timeline.

Nel volume notiamo infatti un dettaglio decisamente interessante: la prima stagione di Loki, al contrario di quanto ci avrebbe dovuto lasciar credere l'ordine di messa in onda, ha luogo prima degli eventi di WandaVision. La cosa assume un valore importante in termini simbolici, dal momento in cui Loki ha, a conti fatti, dato il via alla nuova saga del Marvel Cinematic Universe proprio come Iron Man fece a suo tempo con l'Infinity Saga.

Il dualismo tra Loki e Kang potrebbe inoltre ricordare molto da vicino quello tra Tony Stark e Thanos: insomma, gli Studios hanno proprio deciso di andare all-in sul nostro (anti)eroe? Voi diteci nei commenti cosa ne pensate! Una nuova teoria, intanto, potrebbe aver risolto 3 grandi misteri di Loki.