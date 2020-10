Loki: Una fan art ci mostra Richard E. Grant nei panni del protagonista

Nei giorni scorsi è stata annunciata l'aggiunta di Richard E. Grant al cast di Loki, per questo un artista appassionato di fumetti Marvel ha deciso di condividere questa fan art dedicata al celebre attore.

Trovate il post che @apexform ha condiviso su Instagram in calce alla notizia, possiamo quindi dare uno sguardo a Richard E. Grant nei panni di una versione più anziana di Loki. Secondo molti appassionati infatti, nel corso delle puntate dello show, il personaggio interpretato da Tom Hiddleston viaggerà nel tempo e in altre dimensioni, trovando così varie versioni di se stesso, tra cui una femminile, che potrebbe avere il volto di Sophia Di Martino. Il post dell'artista ha convinto molti degli appassionati, in particolare per l'ottimo fotomontaggio che rende l'immagine ancora più realistica. Ovviamente queste teorie non sono mai state confermate, non resta che aspettare le prossime notizie condivise dalla Marvel per scoprire quale sarà la trama del prossimo show dedicato a Loki.

Ricordiamo che la serie era stata inizialmente programmata per fare il suo debutto nel corso della primavera 2021, a causa della pandemia di Coronavirus le riprese di Loki sono ricominciate nell'ultimo mese, ma ancora non sappiamo se i ritardi accumulati porteranno a rinviare l'arrivo della prima stagione nel catalogo di Disney+.