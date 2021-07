Loki, ancora altre Varianti in arrivo? Guardate il nuovo trailer!

La serie tv Loki ci sta riservando sempre più sorprese, e il nuovo trailer appena condiviso dai canali ufficiali Marvel potrebbe aver rivelato la presenza di ulteriori Varianti del Dio dell'Inganno.

Il quarto episodio di Loki ci ha stupito con il reveal di altre Varianti del personaggio interpretato da Tom Hiddleston, incluso Kid Loki (Jack Veal) e Classic Loki (Richard E. Grant) nella scena post-credit della puntata, lasciandoci però con il fiato sospeso su ciò che sarebbe potuto accadere in seguito.

Se, infatti, il Loki del 2012 è ora entrato in contatto con altre versioni di sé stesso, cosa ci dice che non possano comparirne altre nei nuovi episodi? Nulla, anzi, è un po' quel che ci aspettiamo tutti, soprattutto visto che una in particolare, mostrata anche nei primi trailer, ovvero President Loki, non ha ancora fatto la sua comparsa.

E proprio a proposito di quest'ultima, sembra capitare a fagiolo il nuovo trailer di Loki condiviso dagli account ufficiali Marvel, che in uno dei fotogrammi ci mostra President Loki in compagnia di... Altre Varianti?

Non sappiamo se sia questo il caso, o se si tratta semplicemente di sostenitori o emulatori del Dio dell'Inganno, ma di certo i rimanenti episodi si prospettano davvero interessanti.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

Il quinto episodio di Loki arriverà domani, mercoledì 7 luglio, su Disney+.