Loki, quante Varianti esistono? Vediamo cosa ci ha rivelato l'episodio 2 della serie MCU

Altro mercoledì, altro episodio di Loki su Disney+. E considerato titolo, "The Variant", non serve molta immaginazione per capire di cosa si parlerà... Ma cosa ci viene effettivamente mostrato?

Già dai primi minuti del secondo episodio di Loki scopriamo che, come spiega Mobius, ci sono numerose varianti di Loki, "un tipo con cui dovremmo avere tutti familiarità visto che la TVA si è occupata di parecchie di esse, quasi più di ogni altra Variante" e che "non ce ne è una uguale all'altra".

E mentre il nostro Loki ci tiene a precisare che "Si tratta del tipo inferiore [di Loki], per essere chiari", dei piccoli ologrammi con diverse varianti di Loki appaiono sullo schermo, mostrandoci tra le altre anche uno Jotunn Loki, un Loki atleta e un Loki Hulk (?).

E poi, a fine episodio, incontriamo finalmente il personaggio di Sophia di Martino, che a questo punto parrebbe essere sempre meno Lady Loki e sempre più The Enchantress a.k.a. Sylvie Lushton, come sembrerebbe confermato anche dai titoli di coda dell'episodio, dove sono indicati i nomi dei personaggi e dei relativi doppiatori.

Quel che accadrà d'ora in avanti, e quali versioni del Dio dell'Inganno vedremo in futuro, però, è a uso e consumo di ipotesi e teorie (anche se Loki Presidente è già stato anticipato dai vari promo), e ovviamente dei nuovi episodi della serie di Disney+.