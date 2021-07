Loki, quali altre Varianti potremmo vedere nell'episodio finale?

Dopo essere stato catturato dalla Time Variance Authority e gli è stato detto che è un criminale che viola la linea temporale, Loki scopre anche di non essere l'unica variante "persa" nello spazio tempo. L'episodio 2 di Loki, infatti, ha rivelato che la TVA ha dovuto controllare le varianti di Loki più di qualsiasi altro tipo di variante.

Nel corso della serie abbiamo osservato numerose varianti più o meno importanti ai fini della storia e alcune del tutto nuove come Alligator Loki. Quale altra variante potrebbe comparire nel finale della serie? Cerchiamo di fare delle ipotesi tenendo in considerazione le varianti che sono già state confermate all'interno dell'MCU.

Il protagonista è più vicino che mai a scoprire chi è il responsabile della Time Variance Authority, e potrebbe essere qualcuno di molto familiare. Dopo che l'episodio 5 ha visto Loki affrontare una dozzina di versioni diverse di se stesso e fare squadra con un paio di loro per abbattere Alioth, si potrebbe pensare che le varianti siano terminate. Tuttavia, forse, ne resta ancora qualcuna davvero fondamentale: Loki contro Evil Loki.

I primi due episodi sono serviti per presentare Loki e introdurlo alla battaglia contro la sua variante "cattiva". La serie ha quindi sovvertito le aspettative introducendo Sylvie, che finisce per non essere affatto una cattiva. Rivela la verità sulla TVA e diventa una delle aiutanti del protagonista. In effetti, ha tirato fuori una vera umiltà dal più implacabile imbroglione del Marvel Cinematic Universe, ma Loki deve ancora rivelare chi c'è dietro il TVA e sicuramente lo farà nell'episodio 6. Alcuni Easter Egg presagiscono alcuni grandi cattivi come Kang, ma in realtà potrebbe proprio trattarsi di Evil Loki.

Ciò non toglie che potrebbero esserci altre varianti che si ricollegherebbero o all'imminente serie What if...? o al prossimo film di Doctor Strange che riconfermerà l'esistenza dei multiversi. Insomma, non ci resta che attendere il 14 luglio per scoprirne di più.

L'episodio 6 di Loki apparirà su Disney+ mercoledì mattina alle 3:01 ET/12:01 PT quindi alle 9 italiane. Nel quinto episodio di Loki, invece, abbiamo visto una serie di Easter Egg fumettistici. Ecco a voi la nostra recensione dell'episodio in questione.