Loki: il VFX supervisor conferma un easter egg legato a Captain Marvel nel primo episodio

Loki 2 è attualmente in lavorazione, e i fan si chiedono quale sarà il destino dei suoi protagonisti. Tuttavia durante l'attesa attesa, ci si guarda anche indietro, per scoprire sempre cose nuove. E infatti, l’occhio attento del pubblico, ha scovato un easter egg nel primo episodio poi confermato dal VFX supervisor Jared Simeth.

Come sappiamo, nel corso del primo episodio della serie Marvel, viene introdotto il concetto di TVA, narrato da Miss Minutes. Durante il racconto sulla storia dell'organizzazione, vediamo un'inquadratura che ritrae due diversi gruppi che si affrontano in una battaglia. Secondo i fan si tratterebbe dei Kree comparsi ufficialmente in Captain Marvel e dei Chitauri che abbiamo conosciuto al cinema in The Avengers, proprio al fianco di Loki. Ovviamente si tratta solo di speculazioni. Fino ad oggi almeno.

Infatti Jared Simeth ha confermato l'easter egg, che ci lega al recente Captain Marvel. "La descrizione all'inizio era un po' ambigua riguardo ciò che c'era lì," ha dichiarato il VFX supervisor. "per la scena in cui entra in gioco la variante e c'è il combattimento tra due tribù, le tribù erano la razza aliena dei Kree e quella dei Chitauri. Stanno combattendo - non necessariamente con tutte le tecnologie avanzate che vedete in altri show della Marvel, ma li abbiamo basati sui design dello stile della versione animata."

Un riferimento interessante, che però non ci stupisce. Sono tanti, infatti, gli easter egg in Loki, che si legano non solo ad altri prodotti audiovisivi Marvel, ma anche e ai fumetti.