Loki, ecco la nostra videorecensione della nuova serie Marvel!

L'attesa intorno a Loki sta inevitabilmente crescendo a dismisura con l'avvicinarsi del suo esordio: il nuovo show con Tom Hiddleston debutterà su Disney+ durante la giornata di domani e si farà carico del compito tutt'altro che semplice di portare avanti il discorso già intrapreso da WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

Ma che serie sarà questa Loki? Il materiale per fantasticare c'è, tra viaggi nel tempo, nuovi personaggi e, ancora una volta, qualche fantomatica apparizione di Mephisto già smentita dagli addetti ai lavori: tutto ciò, però, non è necessariamente garanzia di qualità. I Marvel Studios avranno fatto centro ancora una volta?

Per svelarvi tutto è ancora presto, ma nel nostro nuovo video possiamo cominciare a dirvi la nostra sui primi due episodi di Loki che abbiamo potuto visionare in anteprima: ciò di cui potete star certi è che le sorprese non mancheranno e che il nuovo show Disney+ ci offrirà un punto di vista quanto mai approfondito e inedito sull'irresistibile fratello di Thor.

Che impressioni avete su questa nuova serie sul villain di Avengers? Pensate fosse necessaria per approfondire il personaggio? Sperate anche voi nell'entrata in scena di Mephisto o credete che l'MCU debba prendere un'altra direzione? Fateci sapere la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate tutte le indicazioni necessarie per seguire Loki episodio per episodio.