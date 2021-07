Loki viene prima di WandaVision? Scopriamo la nuova timeline del Marvel Cinematic Universe

Il tempo riveste un ruolo fondamentale in Loki: sin dalle prime battute dello show con Tom Hiddleston capiamo l'importanza di concetti come linee temporali e multiversi, con i quali avremo modo di familiarizzare anche nel futuro dell'MCU. A proposito di timeline, dunque: che posizione occupa lo show Disney+ in quella dell'universo Marvel?

Svolgendosi in una dimensione che esula dal regolare scorrere del tempo, Loki non ci ha infatti lasciato indizi concreti sul suo posizionamento nei confronti, ad esempio, di eventi come la battaglia contro Thanos o il caos scatenatosi in WandaVision: il chiarimento, però, è infine giunto direttamente da Marvel.

Stando alla timeline pubblicata in queste ore, infatti, lo show che ha introdotto Kang il Conquistatore nell'MCU andrebbe situato prima di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, ma dopo Avengers: Endgame (com'era ovvio che fosse, essendo l'arresto di Loki da parte della TVA diretta conseguenza del viaggio nel tempo dei nostri eroi alla ricerca delle Gemme dell'Infinito).

Chissà, a questo punto, se quanto mostrato nella serie con Owen Wilson non abbia in qualche modo influenzato anche gli eventi degli altri due show Marvel: lo scopriremo, in tal caso, solo nei prossimi tempi. La regista Kate Herron, intanto, si è detta scioccata dall'inclusione di un certo elemento in Loki.