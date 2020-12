Loki, il villain della serie con Tom Hiddleston potrebbe essere Mefisto?

Tra i grandi protagonisti del momento Marvel ritagliato durante l'esplosivo Investors Day della Disney, la serie di Loki con protagonista Tom Hiddleston si è finalmente mostrata con un primo trailer ufficiale da cui è ora emerso un potenziale indizio sulla trama.

Come fatto notare da Comicbook.com, infatti, all'interno del filmato è presente un'inquadratura che potrebbe anticipare la presenza di Mefisto, il supervillain ispirato all'incarnazione del diavolo nelle leggende del Dottor Faust. Il momento in questione riguarda degli agenti della TVA (Time Variance Authority) che interrogano una bambina di fronte ad una vetrata che presenta una figura dall'aspetto demoniaco.

Ovviamente si tratta di un indizio troppo labile per aspettarsi l'apparizione del personaggio senza ulteriori conferme, anche perché potrebbe trattarsi di un semplice easter egg dedicato ai fan della Casa delle Idee. Tuttavia non è la prima volta che il supercriminale viene associato ad un progetto del Marvel Cinematic Universe, e vista la natura multiforme dello show possiamo aspettarci davvero di tutto.

Per altre notizie dall'Investor Day, vi ricordiamo che i Marvel Studios ha annunciato lo sviluppo delle serie su Secret Invasion, Ironheart e Armor Wars e svelato il trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier.

Qui potete trovare tutte le novità sulle serie Marvel in arrivo su Disney+.