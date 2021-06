Loki, Wanda e Captain America nei nuovi spot Hyundai: ecco i video!

Una nuova collaborazione tra Disney e la marca di automobili Hyundai ci regala tre nuovi spot televisivi con i protagonisti delle serie tv Marvel di Disney+ Loki, Wanda e il Captain America di Sam Wilson.

Tre spot per tre dei personaggi Marvel più chiacchierati del momento: il Dio dell'Inganno Loki, Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch e Sam Wilson ovvero il nuovo Captain America sono al centro della collaborazione tra la ditta automobilistica Hyundai e Disney+.

Nei video che trovate in calce alla notizia, infatti, li trovate, ognuno a modo suo, a dare il perfetto esempio dello slogan reiterato nella campagna pubblicitaria "Question everything. We do" ("Mettete tutto in discussione. Noi lo facciamo").

Ed ecco allora che allora i tre protagonisti Marvel mettono in discussione frasi fatte e modi di dire comuni, del tipo "Perché si dice che è l'epoca d'oro della tv se è tutto in bianco e nero?".

E se questi pochi secondi non vi bastano per ammirare a l meglio i vostri beniamini, vi ricordiamo che su Disney+ sono disponibili le stagioni complete di WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, mentre domani mercoledì 16 giugno uscirà il secondo episodio di Loki, con il primo già disponibile per la visione sulla piattaforma streaming.