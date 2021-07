Da Loki a WandaVision, la timeline del MCU aggiornata con le serie TV

La timeline del Marvel Cinematic Universe è molto complicata, specialmente quando includiamo tutti i vari film, programmi TV, serie Netflix e altro ancora. Con l’avvento di Disney+ e le nuove serie Marvel sbarcate sulla piattaforma è tempo di aggiornare la linea temporale.

Abbiamo visto troppi spettacoli e troppi film di supereroi per capire dove tutto cade all'interno della timeline Marvel. Black Widow potrebbe aver impiegato del tempo per arrivare finalmente sui nostri schermi, ma è uscito per dare il via al lato cinematografico della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Sul piccolo schermo invece ci aveva pensato WandaVision a dare il via alla Fase 4 seguita da The Falcon and The Winter Soldier e Loki, quest’ultima collocata tra Avengers: Endgame e WandaVision.



Ecco la lista completa e aggiornata dei film e le serie Marvel in ordine:

Captain America: Il primo vendicatore Agent Carter (stagione 1) Agent Carter (stagione 2) Agent Carter (one-shot on Iron Man 3 DVD) Captain Marvel Iron Man Iron Man 2 The Incredible Hulk The Consultant (one-shot on the Thor DVD) A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer (one-shot on the Captain America: The First Avenger DVD) Thor The Avengers Item 47 Iron Man 3 All Hail the King (one-shot on the Thor: The Dark World DVD) Agents of SHIELD (stagione 1, ep 1-7) Thor: The Dark World Agents of SHIELD (stagione 1, ep 8-16) Captain America: The Winter Soldier Agents of SHIELD (stagione 1, ep 17-22) Guardiani della Galassia Guardiani della Galassia Vol 2 Daredevil (stagione 1) Agents of SHIELD (stagione 2, ep 1-10) Jessica Jones (stagione 1) Agents of SHIELD (stagione 2, ep 11-19) Avengers: Age of Ultron Agents of SHIELD (stagione 2, ep 20-22) Daredevil (stagione 2, ep 1-4) Luke Cage (stagione 1, ep 1-4) Daredevil (stagione 2, ep 5-11) Luke Cage (stagione 1, ep 5-8) Daredevil (stagione 2, ep 12-13) Luke Cage (stagione 1, ep 9-13) Ant-Man Agents of SHIELD (stagione 3, ep 1-10) Agents of SHIELD (stagione 3, ep 11-19) Iron Fist (stagione 1) Captain America: Civil War Black Widow Agents of SHIELD (stagione 3, ep 20-22) The Defenders (stagione 1) Agents of SHIELD (stagione 4, ep 1-6) Doctor Strange Black Panther Agents of SHIELD (stagione 4, ep 7-8) Agents of SHIELD: Slingshot (stagione 1, ep 1-6) Agents of SHIELD (stagione 4, ep 9-22) Spider-Man: Homecoming Thor: Ragnarok Inhumans (stagione 1) The Punisher (stagione 1) Runaways (stagione 1) Agents of SHIELD (stagione 5, ep 1-10) Jessica Jones (stagione 2) Agents of SHIELD (stagione 5, ep 11-18) Cloak & Dagger (stagione 1) Cloak & Dagger (stagione 2) Luke Cage (stagione 2) Iron Fist (stagione 2) Daredevil (stagione 3) Runaways (stagione 2) The Punisher (stagione 2) Jessica Jones (stagione 3) Ant-Man and the Wasp Avengers: Infinity War Agents of SHIELD (stagione 5, ep 19-22) Agents of SHIELD (stagione 6) Agents of SHIELD (stagione 7) Runaways (stagione 3) Avengers: Endgame Loki WandaVision The Falcon and the Winter Soldier Spider-Man: Far From Home





Leggete la nostra recensione finale di Loki e il giudizio finale su WandaVision e fateci sapere nei commenti se siete in pari con tutti questi prodotti Marvel!