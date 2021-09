Loki, Yelena dovrebbe collaborare con il Dio dell'Inganno secondo Florence Pugh

Il primo film della Fase 4 dei Marvel Studios è stato Black Widow, il primo film da solista per Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, che potrebbe rivelarsi anche il capolinea per il suo personaggio. Ad attutire il colpo ci ha pensato Yelena Belova interpretata Florence Pugh, che è diventata subito una delle preferite dai fan.

La sorella minore di Nat ha fatto una grande impressione e sarà sicuramente un personaggio importante nel futuro del franchise, ma con quali altri personaggi potrebbe collaborare? Pugh ha un’idea ben precisa.



Durante un’intervista con Firstpost, all’attrice è stato chiesto se c'è un personaggio particolare all'interno del MCU con cui vorrebbe collaborare in futuro, la sua prima scelta è stata Scarlet Witch:

"Sono sempre stato incuriosita da Scarlet Witch. Solo perché mi piace davvero quanto sia altrettanto bizzarra".



Ma non solo, Pugh ha finalizzato la sua scelta sul Loki di Tom Hiddleston, che secondo lei "è altrettanto supponente" quanto Yelena:



"Penso che se Yelena dovesse imbattersi in qualcuno del MCU che è altrettanto supponente allora penso che probabilmente troverebbe Loki molto interessante".



Uno degli aspetti probabilmente preferiti e più riusciti del personaggio di Pugh sono state le sue battute sarcastiche e l'arguzia, Yelena è esilarante, il che è stata una piacevole sorpresa data la serietà e l'oscurità di alcune delle storie della sua famiglia.



Sebbene non ci siano indizi su un futuro incontro tra i sue personaggi mai dire mai nel Marvel Cinematic Universe.



Come anticipato dalla scena post-crediti di Black Widow, Pugh tornerà nei panni di Yelena nella prossima serie Hawkeye su Disney+ in uscita il 24 novembre.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Black Widow e le parole di Pugh sul possibile ingresso di Harry Styles nel MCU.