LOL 2, le 5 battute più divertenti degli ultimi due episodi

Con ben otto eliminati nel giro delle due sole puntate finali, ci si potrebbe aspettare che gli episodi restanti di LOL - Chi ride è fuori abbiano regalato battute salaci e a bruciapelo. In realtà, molti concorrenti si sono eliminati da soli, ridendo delle proprie battute, mentre le risate più fragorose si devono a sketch più elaborati.

Con l’arrivo del finale, serratissimo di eliminazioni contando che nei quattro episodi precedenti era uscito un solo comico, si è scoperta anche l’identità del vincitore della seconda edizione di LOL. Ovviamente, non aveste ancora recuperato gli episodi, vi sconsigliamo di approfondire, né consigliamo di continuare nella lettura di questa classifica. Utile sì, in un certo senso, a eleggere il miglior concorrente di LOL 2, ma che porterà inevitabilmente a ripercorrere gli sketch che, alla fine, hanno lasciato impassibile un solo concorrente: il vincitore. In realtà, di battute particolarmente eclatanti non ce ne sono state un granché, per cui ci concentreremo sugli sketch e le imitazioni più studiate.

5. Tess Masazza Sirena: Potete stare tranquilli, non reputiamo quello della comica uno sketch di per sé riuscito, vista anche la poca partecipazione notata da molti spettatori. Ma quando si offre – perdonate la battuta – un pesce piccolo in pasto agli squali, lì viene il bello. Nel mezzo dei doppi sensi acquatici di Tess si sono inserite le battute a bruciapelo degli altri, da Virginia Raffaele (“Richiamalo! Puoi anche andare controcorrente”) a Corrado Guzzanti (“Dove ce l’avete la patata? Si aggiunge dopo, con cottura”).

4. I libri di Maccio: Tipico sketch nel chiaro stile di Capatonda, una sorta di club del libro dei titoli più assurdi in circolazione, scritti e addirittura stampati con tanto di copertina dal comico. Da Imparare a camminare in pochi semplici passi al più normie – ma comunque un evergreen – “Perché cachiamo?” di Edoardo Feci. Trame, autori: tutto inventato, compreso Mimmo Editore.

3. Antonello Venditti: Solo il primo dei due migliori sketch di Corrado Guzzanti messi a segno nel finale, per tacere poi i precedenti. Frutto della prova di canto, è salito sul palco dopo Mago Forest e Diana Del Bufalo (autoeliminata). E ha regalato un aggiornamento della sua classica performance di Venditti che fa: “Er bullismo de li gabbiani, ‘na signora je buttava i pezzi de pane, l’hanno magnata, co’ tutto er cane”. Maestro.

2. I trailer di Maccio: Sì, di nuovo lui, con un set di trailer – suo format ricorrente, stavolta solo doppiati – uno più esilarante dell’altro. Il film 100 di questi Johnny davvero spiritoso, ma l’attacco e il tono con cui l’ha interpretato ci ha spezzato: “Dal regista de... L’Ammmazzatore”. Il continuo lo conoscete.

1. Brunello Robertetti: Il poeta degli ossimori, grande classico di Guzzanti. Il comico, ormai eliminato, l’ha sfoderato per tagliare la testa a uno degli ultimi due superstiti, Maccio e la Raffaele. Ognuna delle battute aveva la statura per riuscirci: “La bellezza non sfiorisce, prima ero bello come uomo, ora sono bello come cassapanca”; “Non essere mai razzista verso i popoli inferiori”; “Ricorda: meglio piangersi addosso che pisciarsi”. Ma alla fine, la meglio, l’ha avuto il trucco di carte senza la magia. Perché Guzzanti è già magico di suo.

