LOL 2. chi è stato il comico migliore finora? Facciamo il punto

Nonostante l'attenzione di tutti sia presa da altro, chi ha avuto modo di vedere i primi episodi della seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori si sarà fatto non meno risate che durante la precedente. Mostri sacri come Guzzanti, Raffaele e Capatonda erano una sicurezza: ma chi è stato il migliore e chi il peggiore?

Alla fine, l’assurda profezia del comico Max Angioni si è avverata e con livello di esattezza quasi inquietante: la seconda edizione della serie Prime Video dal format giapponese di Endemol Shine è al fine arrivata, facendo però assistere a una perfetta sovrapposizione fra lo scoppio della Guerra in Ucraina e la distribuzione di LOL 2. Problema a malapena risibile visto quanto sta accadendo in queste drammatiche ore, ma che ha probabilmente causato ad Amazon un grosso crollo di ascolti rispetto a quanto sperava di ottenere. Il comedy show, che si costituisce innanzitutto come fenomeno social, ha visto tutta l’attenzione degli utenti concentrata su ben altre tematiche.

Ma chi abbia deciso invece di recuperare le prime quattro puntate distribuite proprio per farsi due risate in un momento tanto drammatico, avrà avuto modo di conoscere il nuovo cast di dieci comici e prendere atto delle prime eliminazioni e ammonizioni di LOL 2. Ma ora, in vista del finale del 3 marzo, è il momento di aprire il totoscommesse sulla base di quanto visto finora. In un certo senso, un indizio sul possibile vincitore di LOL 2 ce l’ha fornito proprio Max Angioni in un’intervista con Rolling Stone. Non che non fosse prevedibile: appena inquadrato dalla camera, Corrado Guzzanti è stato definito da Fedez “il papa della comicità italiana” e praticamente osannato da tutti i presenti, molti dei quali hanno preso ispirazione proprio da lui nell’avvio di carriera.

Sì, probabilmente il migliore è stato proprio il genio dietro personaggi come Lorenzo lo studente medio e la Vulvia di Rieducational Channel. Guzzanti ha entrambe le skills richieste ai partecipanti: ride poco e fa ridere molto. I suoi sketch hanno mietuto ben tre ammonizioni, più di chiunque altro; e se non fosse stato per il guest di Lillo, amico di Guzzanti e conscio delle sue debolezze, probabilmente non avrebbe neanche riso. Lo seguono a ruota Virginia Raffaele, che ha un approccio comico simile al suo e che è stata pagata più della metà del montepremi di LOL, ma anche Maccio Capatonda con le sue smorfie e il Mago Forest con le sue battute a bruciapelo.

Sotto questo dream team di vecchie guardie si situano tutti gli altri: nonostante la poca esperienza e il nonnismo altrui, Max Angioni ha regalato qualche spunto inaspettato; la coppia di The Pozzolis Family ne esce decapitata e con un solo buono sketch. Infine: Maria Di Biase era più che altro concentrata a non ridere; l’approccio nonsense e fintamente ingenuo di Diana Del Bufalo non sembrano funzionare nel format; mentre Tess Masazza è stata sicuramente la meno partecipe, non aprendo bocca per buona parte degli episodi. Per voi chi è stato il migliore e chi il peggiore? Ditecelo nei commenti!