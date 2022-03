LOL 2, chi è stato il comico partecipante peggiore?

Accolto da molti con un tocco di freddezza in più rispetto all'edizione di debutto, questo secondo blocco di episodi ha comunque portato nello studio di LOL dei veri e propri giganti della comicità italiana. In confronto a loro, tutti gli altri rischiavano di impallidire. Ma come sempre c'è qualcuno che ha fatto peggio degli altri, non poco.

Nonostante il record nel panorama della serialità delle ultime settimane sia andato incredibilmente a Reacher, Prime Italia ha visto i suoi ascolti più ricchi (prevedibilmente) grazie alla versione nostrana del format di Endemol Shine proveniente dal lontano Oriente – “dall’alleato nipponico”, per usare le parole di Corrado Guzzanti – il che ha portato in brevissimo tempo all’annuncio di una terza edizione di LOL di prossima uscita. Ma se alcuni comici hanno contribuito enormemente a questo traguardo, altri invece hanno dato prova di una generale acquiescenza, più attenti a non ridere, che a partecipare.

Fra questi vi faremo alcuni nomi in ordine sparso – anche se c’è stato effettivamente uno che li ha battuti tutti – ma escluderemo (ovviamente) in partenza i grandi protagonisti di quest’edizione. Su Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda è inutile anche solo aprire parentesi, perché si parla di pilastri della comicità italiana. Anche Mago Forest non è stato da meno e alla fin fine, per chiudere la Top 5, ci sembra giusto citare Max Angioni: l’ultimo arrivato avrebbe potuto fare molto di più (e l’ha fatto) non fosse stato zittito tutto il tempo.

Ora però, partiremo dal fondo della Top dei “peggiori” eleggendo un povero vincitore. La risposta, almeno per noi, è Tess Masazza, ma per un motivo preciso. Era difficile mettersi in gioco contro tali giganti, glielo riconosciamo, ma a parte il brevissimo sketch del palloncino e i telefonati doppi sensi marini della sirena, ha fatto poco altro. Non solo: praticamente non ha aperto bocca tutto il tempo, forse troppo concentrata a non farsi scappare la risata. Ora, considerando la regola della partecipazione in LOL – l’anno scorso Caterina Guzzanti fu letteralmente squalificata per questo, pur avendo regalato almeno tre travestimenti di lunga durata – il silenzio di Tess è abbastanza imperdonabile, così come il mancato intervento di Fedez e Frank Matano quantomeno per smuoverla.

Da lei si risale la classifica. La povera Alice Mangione non ha avuto molto tempo per mettersi alla prova, mentre il marito Giancarlo Pozzoli ha tentato un paio di sketch molto divertenti – si veda il tennista – salvo poi fungere da bella presenza, anche lui. Ilaria Di Biase l’abbiamo sicuramente sentita di più, ma il più delle volte applaudendo, trattenendo la risata o esclamando: “Questa faceva ridere!”. Insomma, anche lei, per sforzarsi di non ridere, si è trasformata in una commentatrice passiva. Per quanto riguarda Diana Del Bufalo dispiace anche, perché la sua comicità funziona perfettamente a mezzo social. Ma questo personaggio della ragazza che casca dal pero, qui, ha funzionato più nei dietro le quinte che in studio, purtroppo. Chi sono stati i peggiori per voi? Ditecelo nei commenti!