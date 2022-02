LOL 2 combacia con lo scoppio della guerra in Ucraina: la profezia di Max Angioni

Preoccuparci per gli ascolti della seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori con la Guerra in Ucraina che imperversa ai confini dell'Europa è sicuramente l'ultimo dei nostri problemi. Ma i due eventi sono coincisi nello stesso giorno e un membro del cast l'aveva predetto settimane fa: sarà un fallimento completo?

A ben guardare, una Guerra (non così) Fredda tra Russia e Ucraina dura ormai da anni, dai tempi della destituzione del Presidente Yanukovich e dell’annessione della Crimea da parte della superpotenza. Né lo spettro della guerra aleggia solo da due giorni, poiché erano settimane che la situazione si faceva sempre più tesa, anche se speravamo che una vera e propria invasione militare fosse l’ultimo degli scenari. Eppure, il conflitto è infine scoppiato in tutto la sua devastazione, con i missili russi che hanno iniziato a bombardare le principali postazioni militari in tutto il territorio ucraino e spingendo i propri carri fin nell’entroterra. Ieri erano a pochi chilometri da Kiev, oggi si combatte strada per strada nella Capitale. E ciò che è più inquietante è che uno dei comici di LOL l’aveva in un certo senso previsto.

I primi episodi di LOL 2 sono infatti arrivati a poche ore dal lancio dell’offensiva da parte di Putin. Nella notte del 24 febbraio, con il primo blocco di puntate caricato su Prime Video da quattro ore solamente, l’attacco russo è iniziato. Chi si era preparato la maratona notturna per lo show l’ha saputo in diretta, tutti gli altri che speravano di recuperarlo la mattina si sono invece svegliati con le bombe in prima pagina. Era questo il terrore di Max Angioni, uno dei dieci comici di quest’edizione e il suo principale novellino, che durante la conferenza d’apertura della seconda stagione aveva detto: “La prima stagione di LOL è stata un momento astrale incredibile. Spero che la seconda stagione non vada in onda durante la guerra, vogliamo vedercela tranquilla“.

Non è chiaro se la concomitanza abbia frenato gli ascolti, visto che Amazon non rende pubbliche le sue statistiche come molte altre piattaforme. Molti potrebbero avere un motivo in più per voler staccare la spina e farsi strappare qualche risata. Certo è che se con la prima edizione, ancora tutta da scoprire, erano iniziati a circolare meme a volontà già dalla prima giornata, questa invece sembra aver avuto impatto zero sui social, nonostante fosse già un fenomeno conosciuto e atteso. Perché l’attenzione dei social, giustamente, era tutta presa dalla guerra. Un indicatore però potrebbe essere il fatto che l’hashtag #LOL2, da che era finito in tendenza su twitter, è rapidamente scomparso dalla classifica, tutta presa dagli aggiornamenti sul conflitto. Voi avete visto quanto successo nei primi episodi di LOL 2? Il finale arriverà il 3 marzo.