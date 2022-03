LOL 2, un fan critica Tess Masazza: 'Inutile', ma lei risponde con ironia sui social

Questa seconda stagione di LOL: Chi Ride è Fuori è stata chiaramente oscurata dagli orribili fatti di cronaca che stanno accadendo in questi giorni, ma i fan hanno comunque dedicato gran parte del loro tempo a guardare le nuove puntate con il nuovo cast dello show su Prime Video. C'è anche chi ha incassato bene le critiche, come Tess Masazza.

Se avete visto le nuove puntata di LOL: Chi Ride è Fuori 2 avrete certamente notato tutti i nuovi partecipanti, compresi quelli meno noti rispetto a nomi di spicco quali Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda e Virginia Raffaele. Tra questi c'è sicuramente Tess Masazza, nata come influencer e blogger sul web, è stata duramente criticata per il suo poco coinvolgimento nelle dinamiche del gioco. Alcuni utenti l'hanno accusata di aver partecipato poco tanto che la definirebbero più una spettatrice dello show che una sua concorrente ufficiale. Addirittura alcuni si sono spinti oltre, definendola "inutile" nel corso di questa stagione.

Tess Masazza ha comunque incassato il colpo non scomponendosi più di tanto, anzi rispondendo con un'ironia contagiosa che dà l'idea della bontà del suo personaggio. Sui social ha pubblicato infatti un video dove la vediamo con una lente di ingrandimento mentre è intenta a cercare se stessa nello show: "Pov: sono i miei amici mentre mi guardano (cioè mi cercano) a LOL 2", poi ancora: "Forse l’ho intravista! Ragazzi eccola, eccola! Ah no, è la palma".

Da quando sono usciti giusto tre giorni fa i primi episodi della seconda stagione di LOL, lo show di Prime Video realizzato a partire dal format di Endemol Shine, abbiamo fatto la conoscenza di alcuni nuovi volti della stand up comedy meno noti alla vecchia scuola. L’anno scorso era stato Luca Ravenna, questa volta è stato il turno di Max Angioni – lo stesso che ha previsto con esattezza quasi inquietante lo scoppio della Guerra in Ucraina in contemporanea a LOL 2.