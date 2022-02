LOL 2, intervista a Mago Forest e Alice Mangione: Dobbiamo essere coglioni

In occasione del debutto di LOL: Chi Ride è Fuori 2 su Prime Video con le prime quattro puntate disponibili da oggi in streaming, condividiamo con voi la nostra intervista esclusiva a due dei protagonisti di questa nuova stagione del popolare format comico adattato in svariate lingue in tutto il mondo: parliamo di Mago Forest e Alice Mangione.

Per la campagna promozionale intorno alla seconda stagione di LOL, Mago Forest e Alice Mangione hanno risposto a qualche nostra domanda relativa alla loro partecipazione al programma e di quanto sia impegnativo - una cosa ben visibile allo spettatore che guarda lo show Amazon - non scoppiare a ridere nel corso delle sei ore di cui è composta la trasmissione. Per il Mago Forest, al secolo Michele Foresta, si è trattato anche di un "doppio allenamento, perché non solo non devi ridere, ma devi anche fare ridere gli altri, un doppio esercizio, una contraddizione".

Alice Mangione concorda invece sullo stress dovuto alla concentrazione: "E' difficile rimanere concentrati sul non ridere, ti dimentichi che non puoi ridere. Ti dimentichi anche che nel non ridere puoi fare dell'altro". Mago Forest, quindi, aggiunge: "Da fuori sembra un parco divertimenti per imbecilli".

Intanto, una anticipazione su quali personaggi imitati dai protagonisti vedremo ce l'ha data la sigla di LOL 2, diffusa solo qualche giorno fa. In un'altra intervista, invece, Maria Di Biase ha descritto la sua esperienza nello show: "Il comico dev'essere libero di dire quello che vuole dire, non può stare attento a tutto: se si sente castrato, scatta l'auto-censura su temi che hanno anche la forza di fare cadere dei tabù. A volte ridere dei difetti della società ci porta dei miglioramenti".

Scoprite, infine, chi è stato eliminato in LOL 2 dopo le prime quattro puntate.