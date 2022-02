LOL 2, Max Angioni: 'Impossibile far ridere Corrado Guzzanti'. Indizio sul vincitore?

Di tutti i dieci comici che hanno preso parte alla seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori, Max Angioni era sicuramente il volto meno noto. Eppure il suo è stato un successo davvero improvviso, che l'ha portato nel giro di poco nelle vette della comicità. Ora si racconta in una lunga intervista: indizi sul vincitore di LOL?

Da quando sono usciti giusto tre giorni fa i primi episodi della seconda stagione di LOL 2, lo show di Prime Video realizzato a partire dal format di Endemol Shine, abbiamo fatto la conoscenza di alcuni nuovi volti della stand up comedy meno noti alla vecchia scuola. L’anno scorso era stato Luca Ravenna, questa volta è stato il turno di Max Angioni – lo stesso che ha previsto con esattezza quasi inquietante lo scoppio della Guerra in Ucraina in contemporanea a LOL 2.

Scoperto sul palco di Italia’s Got Talent grazie a una geniale rivisitazione comica del Vangelo, sfiorerà la vittoria ottenendo comunque un dignitosissimo secondo posto. Ma questo lo traghetterà fin da subito nell’olimpo della comicità televisiva. Prima Zelig, poi la redazione de Le Iene, ora la seconda stagione di LOL, che sta diventando un po’ il battesimo del fuoco per i nuovi volti del comedy show, affiancati da giganti del settore come Maccio Capatonda, la Virginia Raffaele che da sola guadagna più della metà del montepremi di LOL, e il Corrado Guzzanti definito da Fedez “il Papa della comicità italiana”.

Vincere quei 100 mila euro da destinare in beneficenza contro entità di questo genere, non dev’essere cosa facile per “novellini” come Angioni, che in una lunga intervista con Rolling Stone ha ripercorso il suo arco di vita e di carriera: “Tutti i comici hanno avuto un’infanzia tremenda. Io la strada spianata, anzi, volevo che i miei genitori mi facessero ostruzionismo. Grandi traumi alle elementari, bullismo ne ho subito. Dipendenze? Ho sperimentato, ma senza successo. Temo di essere una delle poche persone al mondo allergiche alla cannabis. La prima volta in assoluto che ho fumato una canna ho vomitato la mia stessa linfa vitale”.

Angioni ha parlato ovviamente dei primi momenti in cui, da bambino, ha capito di essere attratto dal mondo della comicità: “Da piccolo guardavo spesso le cassette di Albanese e di Aldo Giovanni e Giacomo insieme a mio papà e ai miei nonni, e ricordo che mi affascinava molto l’effetto che la risata esercitava su di loro: li rilassava. Questa cosa mi attraeva da morire”. E ovviamente alla fine si è arrivati a LOL, sul quale Angioni ha speso parole che qualcuno potrebbe percepire come un anticipazione sul finale del 3 marzo (ma anche no): “Più guardavo gli altri e più avrei voluto dire: ‘Signori, piacere di avere fatto la vostra conoscenza, è stato bello… Ora vi faccio fare il vostro lavoro. Salve, ciao”. Non è mentalmente concepibile pensare di poter far ridere Guzzanti e farlo meglio di lui!”. Che sia un indizio sul finale di quest’edizione, considerando che Guzzanti è già uno dei più favoriti? Trovate qui gli eliminati e gli ammoniti di LOL 2 nelle prime quattro puntate.