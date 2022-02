LOL 2 al via: chi sono i primi eliminati nei primi episodi della nuova stagione

Quasi a sorpresa, in una finestra di distribuzione inedita, stanotte sono usciti i primi quattro episodi della seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori allo scoccare del nuovo giorno. Nonostante manchino solo due episodi, la battaglia è ancora tutta da giocare per i comici coinvolti: ecco gli eliminati e gli ammoniti.

Grande stupore ma anche grandi quantità di caffeina per tenersi svegli, alla notizia (inaspettata) che buona parte degli episodi di LOL sarebbero usciti stanotte, a mezzanotte, in una fascia oraria davvero atipica per Prime Video. Sapevamo sì che sarebbero arrivati giovedì 24 febbraio, ma non ci aspettavamo che venissero caricati sulla piattaforma a notte fonda. Visto il clamoroso successo della scorsa edizione, che aveva portato molti a maledirsi per non aver recuperato in tempo gli episodi di cui tutti parlavano, la strategia potrebbe esser stata pensata per creare una corsa alla maratona notturna, così da svegliarci tutti con una valanga di meme già pronti. Peccato che ben altre notizie abbiano rapito l’attenzione di tutti.

Di meme pronti a ricapitolare i momenti salienti degli episodi di stanotte, quindi, neanche l’ombra. Spetta a noi allora riassumere quanto successo, in termini di eliminazioni e ammonizioni, nelle prime quattro ore di format: ma attenzione, ovviamente seguono spoiler. Nonostante la serie sia arrivata già ai due terzi delle sue puntate, solo un concorrente è stato eliminato finora, contro i numerosi che invece erano dovuti uscire ben prima nella scorsa edizione anche a causa di errori inconsapevoli, magari ridendo durante uno sketch preparato per altri. La concorrente in questione è Alice Mangione, coniuge di Gianmarco Pozzoli e in coppia con lui nel duo comico The Pozzolis Family, lo stesso che in un certo senso ha “leakato” ieri l’arrivo degli episodi di LOL. A mietere la vittima è stato uno sketch di Max Angioni.

Ma sono molti gli ammoniti con cartellino giallo – a causa di smorfie, mezzi sorrisi o poca partecipazione – che potrebbero giocarsi il posto nei primissimi minuti degli ultimi due episodi, che arriveranno su Prime Video solo il 3 marzo. Fra loro anche la stessa Mangione prima di essere eliminata, assieme al marito Gianmarco Pozzoli, al Mago Forest, a Maria Di Biase, a Tess Masazza e persino a un concorrente fortissimo – estremamente cupo nel volto, ma incredibilmente divertente, quindi perfetto per far ridere altri senza rischiare lui – come Corrado Guzzanti. Alla scorsa edizione aveva partecipato la sorella Caterina, ma non dimentichiamoci che Frank Matano – che ora ha preso il posto di Mara Maionchi a fianco di Fedez – negli scorsi episodi ottenne subito un cartellino giallo per un errore evitabile, per poi resistere a lungo nella casa.

Il format di Endemol Shine di provenienza giapponese è basato sull’idea geniale di prendere dieci dei comici più noti di un dato Paese e costringerli in una stanza per sei ore. Obiettivo: far ridere gli altri, ma riuscendo a rimanere seri. Il vincitore può essere solo uno – l’anno scorso è stato Ciro Priello dei Jackal – e in palio ci sono 100.000 euro da devolvere a un ente benefico a scelta del fortunato. Trovate qui il cast completo di LOL 2. Chi vincerà stavolta secondo voi? Ditecelo nei commenti!