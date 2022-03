LOL 2: il vincitore della seconda edizione ha meritato la vittoria?

Come saprete, giovedì scorso sono state diffuse in streaming su Prime Video le ultime due puntate della seconda stagione di LOL: Chi Ride è Fuori, che hanno di fatto decretato il vincitore dell'edizione. Un anno fa fu Ciro Priello del collettivo The Jackal a portarsi a casa la vittoria, ma chi ha vinto quest'anno lo avrà fatto con merito?

Attenzione: questa news contiene SPOILER sul vincitore della edizione di LOL: Chi Ride è Fuori, quindi non continuare con la lettura se non avete ancora visto le ultime puntate della stagione e intendete ancora farlo.

Come saprete se siete arrivati fin qui, Maccio Capatonda si è aggiudicato la vittoria della seconda stagione di LOL, ma i fan avranno sicuramente notato qualcosa di strano quest'anno. Innanzitutto, a differenza della passata stagione, stavolta gli eliminati si sono concentrati quasi esclusivamente nelle ultime puntate, ben otto concorrenti esclusi negli episodi conclusivi. Tanto che alcuni hanno pensato a una costruzione a tavolino dell'edizione.

Nel giro di poco è toccato a Max Angioni, Diana Del Bufalo, Tess Masazza e Gianmarco Pozzoli, cosa che ha lasciato sul podio i contendenti più forti di LOL 2. Tutti si aspettavano una vittoria di Corrado Guzzanti, padre spirituale della comicità italiana molto abile nel far scattare la risata ma altrettanto a non farsela scappare. Eppure, la vittoria non è andata a lui, quanto al (comunque) quotatissimo Maccio Capatonda. Il comico degli errori ha dovuto sostenere un faccia a faccia con l’altra sopravvissuta, Virginia Raffaele che da sola guadagna più di metà montepremi di LOL. Alla fine, è stato proprio uno sketch di Guzzanti, rientrato per mettere fine allo stallo, a strappare una risata sguaiatissima alla Raffaele, decretando il vincitore.

Maccio, fra improponibili versi, imitazioni e smorfie per non ridere, la vittoria se l’è sudata tutta, più di chiunque altro. Voi che ne pensate delle varie eliminazioni? Ditecelo nei commenti!