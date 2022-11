LOL 3, Amazon annuncia i nuovi concorrenti: li riconoscete tutti?

Con un video pubblicato a sorpresa sui canali social, Amazon Prime Video ha annunciato il cast della terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori. Ha presentato si fa per dire, perché il cast di comici che compare nel filmato è ripreso di spalle e a tutti è concesso solo di mettere in scena la propria caratteristica risata, invitando i fan a indovinare.

Il pubblico di appassionati della serie reality comica, che nelle scorse stagioni ha visto grandi nomi come Corrado Guzzanti e Lillo, si sta già sbizzarrendo nei commenti sotto il post per provare a indovinare chi farà parte del cast di LOL 3. L'ipotesi più verosimile a giudicare da alcune risate inconfondibili, sembra quella della presenza di Luca & Paolo, al secolo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, star della serie Camera Café e attualmente protagonista della copertina umoristica di DiMartedì su La7.

Altre ipotesi sembrano riguardare la presenza di Francesco Mandelli, c'è chi si spinge a dire Fabio De Luigi, come anche Nino Frassica, Fabio Balsamo del collettivo The Jackal, che già fa parte della serie Celebrity Haunted sempre di Amazon, o anche Rocco Tanica, dopo che il suo bandmate Elio aveva fatto parte del cast della prima stagione e Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Dopo il successo della stagione d'esordio e la conferma della stagione 2 di LOL, lo show proseguirà dunque con un terzo ciclo di episodi in cui un cast nuovo di zecca si sfiderà a colpi di gag. Scopriremo nei prossimi giorni le novità sul cast della terza stagione di LOL, nonché sulla conferma o meno del duo Fedez e Frank Matano in control room. Idem per quanto riguarda le incursioni del poliedrico Lillo come special guest: lo rivedremo in LOL 3 o sarà un concorrente di LOL 2 a sostituirlo?

Ricordiamo che in LOL 2 tutti si aspettavano una vittoria di Corrado Guzzanti, padre spirituale della comicità italiana molto abile nel far scattare la risata ma altrettanto a non farsela scappare. Eppure, la vittoria è andata a Maccio Capatonda.