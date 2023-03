LOL 3, Brenda Lodigiani: 'Nino Frassica? Se avessi saputo mi sarei data malata'

Che vi abbia fatto ridere o meno (molte critiche parlano della stagione meno riuscita delle tre rilasciate finora) una cosa è certa: per chi ha partecipato alla nuova edizione di LOL: Chi Ride è Fuori trattenere le risate è stato un compito decisamente arduo, come confermano le parole di Brenda Lodigiani.

Mentre i social impazziscono per Nino Frassica, eleggendolo a vero protagonista dello show, da un'intervista rilasciata da Lodigiani a Fanpage scopriamo infatti come i veri pericoli per la comica siano stati rappresentati, oltre che dal già citato Frassica, da Herbert Ballerina e da due colleghi che la nostra conosce decisamente bene, vale a dire Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

"Il più rompipalle è Herbert. Ha cominciato con i giochi di parole dal minuto uno ed è andato avanti sei ore. Non ne potevo più. [...] Sono entrati in scena Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e mi è venuto un colpo. Avevamo già lavorato insieme: conosciamo ogni nostro punto debole. Però dico: benedetto effetto sorpresa. Se avessi saputo in partenza di dovermi misurare con Nino Frassica minimo mi sarei data malata" sono state le sue parole.

E voi, con chi avreste fatto davvero fatica a contenervi? Avreste indicato gli stessi nomi di Brenda Lodigiani? Fatecelo sapere nei commenti!