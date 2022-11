LOL 3, ecco il cast: Luca e Paolo, Nino Frassica e Marina Massironi tra i nuovi comici

Dopo il breve teaser di questa mattina, Amazon Prime Video ha finalmente annunciato il cast completo della terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori. Nei vari commenti al post dell'anticipazione già in moltissimi avevano indovinato buona parte dei nuovi concorrenti e tra questi probabilmente i più riconoscibili erano stati Luca e Paolo. Ecco i nomi!

I partecipanti alla terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori sono ufficialmente: Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Paolo Cevoli, Nino Frassica, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Marta Filippi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo, Herbert Ballerina.

Insieme all'annuncio del cast, la conferma che la terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori arriverà su Prime Video nel 2023, anche se non viene specificata una data ufficiale.

Dopo averlo visto in varie fiction della Rai, come Don Matteo e Provaci ancora prof, Cristiano Caccamo ha recitato anche nella serie Summertime e nel film Per lanciarsi dalle stelle, entrambi prodotti e diffusi da Netflix.

Marina Massironi è stata per anni legata al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, prendendo parte anche ai primi tre film per il cinema del trio, Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice. Dopo la separazione, ha continuato a recitare per il cinema e il teatro.

Paolo Cevoli lo ricordiamo come membro del cast fisso negli anni d'oro di Zelig condotto da Claudio Bisio, mentre un nome come Nino Frassica non ha certo bisogno di presentazioni, dato che è un volto familiare per milioni di spettatori ed è sulle scene fin dai primi anni '80 con l'esordio insieme a Renzo Arbore con Quelli della notte.

Luca e Paolo è un altro duo conosciutissimo, dai successi in Mediaset nel programma Ciro e in seguito con la sit-com Camera Café, basata sull'omonimo format francese.

Relativamente meno conosciute sono Marta Filippi e Brenda Lodigiani, mentre Herbert Ballerina è noto per essere la spalla di Maccio Capatonda in molte delle sue produzioni, così come Fabio Balsamo è una presenza fissa nel collettivo dei The Jackal e recentemente lo abbiamo visto nel cast di Celebrity Haunted 3 insieme a Ciro Priello.