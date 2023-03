LOL 3, a chi sono stati devoluti i soldi del montepremi finale?

LOL: Chi Ride è Fuori ci è stato presentato sin dalla sua prima edizione come uno show che, oltre a quello di farci ridere ad ogni costo, si poneva anche un altro e ancora più nobile obbiettivo: quello di utilizzare i soldi del montepremi per effettuare una donazione ad un'associazione di beneficenza scelta dal vincitore stesso.

Ma a chi sono andati, dunque, i soldi guadagnati dai vincitori Luca Bizzarri e Fabio Balsamo? Come ricorderete, infatti, quest'edizione di LOL si è conclusa con la vittoria combinata dei due comici, che hanno quindi deciso di dividere in due parti uguali il montepremi per donarlo ognuno ad un'associazione a sua scelta.

Nella fattispecie, Luca Bizzarri ha scelto di donare i suoi 50.000 euro all'Associazione Abeo (acronimo di Associazione Ligure del Bambino Omeopatico e Oncologico): si tratta di un'associazione no-profit che si occupa di sostenere economicamente le famiglie dei bambini in cura presso il reparto di onco-ematologia dell'istituto Gaslini di Genova, con un occhio di riguardo a quelle che non risiedono nel capoluogo ligure e che hanno inevitabilmente bisogno di maggior supporto.

Dal canto suo, Fabio Balsamo ha invece indicato come destinataria l'Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, fondata nel 1984 per dedicarsi alla ricerca sull'Osteogenesi Imperfetta, malattia da cui era affetta la figlia della sua fondatrice, Marcella Zingales. Che dire: che abbiate riso o meno, è evidente che anche quest'anno LOL non sia stato tempo sprecato!