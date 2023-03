LOL 3, chi è Frank Matano? Tutto sul presentatore ed ex-concorrente dello show

Correte su Prime Video, perché sono arrivati gli ultimi episodi di LOL 3, show diretto da Fedez e ora anche da Frank Matano, concorrente delle prime due stagioni.

Chi è Frank Matano?

Qualcuno sicuramente si ricorderà dei video youtube del comico, in cui chiamava anonimamente dei numeri totalmente casuali, inscenando delle situazioni ed interpretando familiari e/o conoscenti delle sue 'vittime'.

Francesco (Frank) Matano nasce a Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta) nel 1989 ed è diventato famoso proprio grazie al suo canale youtube, raggiungendo più di 2.5 milioni di iscritti e facendo ridere il mondo intero con la sua comicità.

Il comico ha inoltre una padronanza dell'inglese sorprendente: si trasferisce infatti negli Stati Uniti d'America. Sua madre è infatti originaria degli USA. Qui Matano si dedicherà alle lingue e approfondirà i suoi studi.

Nel 2009 collabora con Le Iene, e questo sancisce la sua prima esperienza in TV. Condurrà Stai Scherzando?, programma sugli scherzi telefonici di cui ormai sembra essere il rappresentante italiano. Parteciperà anche a Ti lascio una canzone, programma di Antonella Clerici.

Nel 2013 Matano figura nel cast Fuga di Cervelli di Paolo Ruffini, e successivamente a Tutto molto bello. Sarà presente anche in Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi. È stato anche il protagonista di Sono Tornato di Luca Miniero. Insomma, anche nel cinema Matano si è dato da fare.

Matano è stato conduttore di Le Iene con Ilary Blasi, The Comedians con Claudio Bisio e uno dei giudici di Italia's Got Talent. Ma questo è solo un assaggio del lavoro enorme che ha svolto Matano in questi ultimi anni...!

Situazione sentimentale? Pare che Frank Matano sia attualmente fidanzato con Ylenia Azzurretti, anche lei di Caserta. Ylenia è una regista di documentari, laureata in lettere moderne a Napoli.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di LOL 3. Ma non esitate a farci sapere cosa ne pensate voi stessi di quest'ultimo capitolo dello show: vi ha fatto ridere? Ne siete rimasti soddisfatti? Ma soprattutto: quali sono stati i vostri ospiti preferiti?