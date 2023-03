LOL 3, chi sono i protagonisti della nuova stagione? Tutto sul cast dello show Amazon!

Squadra che vince non si cambia, ma talvolta la formula vincente è proprio quella di cambiare la squadra: LOL non avrebbe certo ottenuto lo stesso successo mantenendo ogni anno lo stesso cast, non trovate? Anche questa terza stagione ha visto dunque l'entrata in scena di nuovi elementi: ma chi sono i nostri protagonisti?

Anche stavolta lo show condotto da Fedez e Frank Matano può contare su un bel po' di volti noti: si parte da Luca e Paolo, esplosi ormai più di 20 anni fa grazie a programmi come Ciro, il Figlio di Target e soprattutto Camera Café, per poi proseguire con Fabio Balsamo, attore teatrale noto soprattutto per essere uno dei volti più riconoscibili del collettivo The Jackal, ed Herbert Ballerina, forte di una grande esperienza in TV e radio tra Quelli che il Calcio, Lo Zoo di 105 e, ovviamente, le storiche collaborazioni con Maccio Capatonda.

Si passa quindi a Marina Massironi, comica e attrice con una lunga e soddisfacente carriera alle spalle nella quale spiccano soprattutto le indimenticabili collaborazioni con il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, del quale fu per anni a tutti gli effetti il quarto elemento; Marta Filippi vanta invece un ottimo background da doppiatrice (recentemente abbiamo ascoltato la sua voce in Le Terrificanti Avventure di Sabrina), mentre Brenda Lodigiani è apparsa tanto sul grande schermo (Italiano Medio, Mollo Tutto e Apro un Chiringuito) quanto sul piccolo (Quelli Che il Calcio, Glob, Camera Café).

Cristiano Caccamo è invece noto soprattutto per i suoi ruoli in serie TV come Don Matteo, Che Dio ci Aiuti e la recente Sono Lillo (a proposito di fuoriclasse di LOL), mentre non hanno bisogno di presentazioni due vecchie conoscenze come Nino Frassica e Paolo Cevoli, forte di decenni a nutrirsi di televisione il primo (lanciato dai primi, storici programmi di Renzo Arbore) e di teatro il secondo. E voi, per chi fate il tifo? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quando usciranno su Prime Video i nuovi episodi di LOL.