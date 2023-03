LOL 3 Chi ride è fuori: dai comici alle date di uscita, tutto quello che dovete sapere

Con la pubblicazione del trailer finale di LOL 3 Chi ride è fuori, l'attesa per la nuova stagione dell'amatissimo show comedy distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Prime Video è quasi giunta al termine: cosa c'è da sapere in vista del debutto?

Anzitutto la data d'uscita e la modalità di distribuzione: come per le precedenti incarnazioni della serie, infatti, anche quest'anno LOL 3 arriverà su Prime Video in due diverse ondate, la prima prevista per il 9 marzo con i primi quattro episodi e la seconda fissata al 16 marzo con le ultime due puntate. Passando al cast, poi, come al solito il pubblico assisterà alle battute e alle scenette di alcuni tra i più importanti comici italiani e le nuove leve della comicità: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Le regole rimangono invariate: i concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano. La novità assoluta è che in questa nuova edizione ci sarà anche Maccio Capatonda, vincitore della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, che per i nuovi episodi è stato 'assunto' per il ruolo del disturbatore ufficiale dello show e avrà il compito di indurre alla risata i concorrenti.

LOL 3 esordirà su Prime Video dal 9 marzo: le precedenti stagioni dello show e lo speciale natalizio 2022 sono disponibili in esclusiva sulla piattaforma.