LOL 3, chi è il vincitore della nuova stagione dello show?

Provate voi a trattenere le risate per 6 ore in una stanza con gente come Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi: impossibile? Eppure qualcuno ce l'ha fatta, vincendo la terza edizione di LOL: Chi Ride è Fuori.

Come ormai saprete, durante la giornata di ieri Prime Video ha rilasciato la seconda parte di LOL 3, permettendoci quindi di assistere alle ultime due ore (corrispondenti ad altrettanti episodi) decisive per le sorti della sfida all'ultima risata: ma chi è stato, quindi, l'eroe capace di restare serio per tutta la durata dello show?

Stavolta, in realtà, ci tocca parlare al plurale: in un finale alla Hunger Games, infatti, Fabio Balsamo e Luca Bizzarri (rimasti in gara a sfidarsi in un duello a quattr'occhi) hanno deciso di ridere all'unisono, dividendosi la vittoria e decidendo quindi di devolvere a entrambe le associazioni benefiche chiamate in causa l'esatta metà dell'importo pattuito come premio per il vincitore.

Una soluzione, se vogliamo, in qualche modo simile a quella dello scorso anno, quando Virginia Raffaele si lasciò volontariamente andare a una risata liberatoria regalando la vittoria al suo rivale Maccio Capatonda. E voi, chi avete apprezzato maggiormente nel corso di questa stagione? Siete contenti della vittoria di Fabio e Luca? Fatecelo sapere nei commenti!