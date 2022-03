LOL 3, quali comici potrebbero partecipare alla prossima stagione?

È bastato veramente poco alla seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori per raccogliere gli ascolti necessari a ufficializzare già una terza edizione su Prime Video. La forza degli ultimi episodi è dovuta ovviamente ad alcuni membri eminenti del cast e lo stesso potrebbe accadere nei prossimi episodi, visti i nomi presi in considerazione.

Grazie alle statistiche ufficiali sulle visualizzazioni del panorama generale serial, Prime Video è uscito vincitore con il record clamoroso di Reacher, che ha battuto tutte le altre major con uscite nello stesso periodo. Ma non è stata da meno la seconda stagione del comedy show di origine giapponese esportato in Italia da Endemol Shine. Secondo le fonti interne ad Amazon infatti, avrebbe “replicato lo straordinario successo dell'edizione precedente, diventando il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio, su Prime Video in Italia". Il che ha condotto in soli dieci giorni all’annuncio di una nuova stagione.

E visto che LOL 3 potrebbe uscite molto presto, è tempo di tirare a sorte qualche nome che potremmo (e vorremmo) vedere nel terzo cast di dieci comici pronti a riempire lo studio di Fedez. Il suo nome è infatti l’unico certo assieme a Lillo come probabile guest star, perché anche dal punto di vista dei conduttori si è cambiato da Mara Maionchi a Frank Matano, non apprezzato da molti: vedremo se sarà riconfermato. Per quanto riguarda i comici, tornano ovviamente in lizza tutti i nomi illustri ipotizzati per la seconda edizione e alla fine scartati. Il primo, che tutti vorrebbero vedere in quanto portabandiera della comicità nonsense recente, è ovviamente Valerio Lundini, molto quotato nella precedente.

Da tenere d’occhio anche Paola Cortellesi come alternativa alla Virginia Raffaele di quest’anno – ma anche la Emanuela Fanelli, visto che si è citato Lundini – mentre Nino Frassica – vicino a una certa comicità di Guzzanti – potrebbe offrire l’altra alternativa, visto che molti scommettevano su di lui. Le coppie vanno sempre forte e per la scorsa stagione si parlava di Ficarra e Picone – che però sono ora impegnati con Netflix per la seconda stagione di Incastrati – o Ale e Franz. Un nome che molti vorrebbero vedere, fra i più giovani, è anche quello di Edoardo Ferrario. Si ipotizzava, come coppia al femminile stavolta, anche il duo composto da Valeria Graci e Katia Follesa, ma fra le due sembra esserci stata una frattura nella collaborazione.

Un nome che potrebbe chiudere il trio di fratelli è sorelle è quello di Sabina Guzzanti, mentre altri volti citati da molti insider sono quelli di Fabio De Luigi e Geppi Cucciari, ma entrambi sono spesso impegnati fra il cinema e la televisione e potrebbero essere indisponibili, mentre molto più accessibile potrebbe essere la Luciana Littizzetto, storica ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Infine, altri nomi minori citati in ordine sparso sono quelli di Saverio Raimondo, Anna Maria Barbera alias Sconsolata, Alessandro Fullin, Dado, Debora Villa, Natalino Balasso, Raul Cremona, Rosalia Porcaro, Teresa Mannino e Gioele Dix. Voi quali volti vorreste a tutti i costi? Ditecelo nei commenti!