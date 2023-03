LOL 3, dove comprare il 'ranocchio' di Herbert Ballerina?

Ogni edizione di LOL: Chi Ride è Fuori ha il suo gadget iconico: galeotto fu il tubo sonoro di Frank Matano che caratterizzò la prima stagione, mentre in questi nuovi episodi pubblicati su Amazon Prime Video è stato il 'ranocchio' utilizzato fa Herbert Ballerina ad attirare l'attenzione degli spettatori dello show comico.

Si tratta, come nel caso dei suoi predecessori, di un oggetto decisamente banale: l'ormai famoso 'ranocchio' è infatti nient'altro che un giocattolo di gomma che emette suoni se premuto, uno di quegli oggetti con cui chiunque abbia un cane a casa avrà certamente dimestichezza, essendo (nelle sue varie forme) tra i passatempo preferiti dei nostri amici a quattro zampe.

Un oggetto diventato un'arma micidiale nelle mani della storica spalla di Maccio Capatonda, che l'ha utilizzato per far ridere i suoi rivali e, inavvertitamente, persino sé stesso: su internet è dunque immediatamente scattata la corsa al ranocchio, con migliaia di spettatori che non hanno esitato a rivolgersi a Google per scoprire dove recuperare l'ennesimo gadget made in LOL.

Trattandosi di un oggetto piuttosto comune, la risposta è ovviamente il solito Amazon: seguendo questo link vi ritroverete davanti l'ormai celebre ranocchio in tutto il suo potenziale esilarante, e non vi resterà altro che metter mano al portafogli. Anche voi pensate di procedere all'acquisto? Fatecelo sapere nei commenti! Ranocchi e gadget a parte, comunque, i social continuano a osannare Nino Frassica dopo la sua performance a LOL 3.