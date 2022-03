LOL 3 si farà! Amazon annuncia una nuova stagione del comedy show

Meno di un mese fa il debutto di LOL 2 su Prime Video, oggi l'ufficialità: ci sarà una terza stagione di LOL: Chi ride è fuori! Lo ha annunciato oggi Nicole Morganti, a capo delle produzioni originali italiane per Amazon Studios.

"Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo. LOL: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video" ha dichiarato Morganti.

Stando a quanto rivelano da Amazon, infatti, il comedy show prodotto da EndemolShine Italy per Amazon Studios, ha replicato "lo straordinario successo dell'edizione precedente, diventando il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio, su Prime Video in Italia".

Dopo il successo della stagione d'esordio e la conferma della stagione 2 di LOL, lo show proseguirà dunque con un terzo ciclo di episodi in cui un cast nuovo di zecca si sfiderà a colpi di gag: ma chi saranno i prossimi concorrenti di LOL: Chi ride è fuori 3?

Scopriremo nei prossimi mesi le novità sul cast della terza stagione di LOL, nonché sulla conferma o meno del duo Fedez e Frank Matano in control room. Idem per quanto riguarda le incursioni del poliedrico Lillo come special guest: lo rivedremo in LOL 3 o sarà un concorrente di LOL 2 a sostituirlo?

Non vi resta che rimanere sulle nostre pagine per ogni futuro aggiornamento su LOL: Chi ride è fuori 3! Nel frattempo, avete visto la puntata bonus di LOL 2?