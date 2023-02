LOL 3, Maccio Capatonda è Ri-Posaman nel trailer ufficiale!

LOL era tornato a farci ridere pochi mesi fa con lo speciale natalizio, ma l'attesa vera è ovviamente tutta incentrata sulla terza stagione dello show con cui Amazon ci fa compagnia da ormai due anni a questa parte: un'attesa che volge ormai alle sue battute finali, come ci ricorda il trailer pubblicato pochi minuti fa.

Oltre a ricordarci la partecipazione di Maccio Capatonda come special guest, il trailer della terza stagione di LOL - Chi Ride è Fuori ci presenta dunque il cast già annunciato nei mesi scorsi: si va da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a Marta Filippi, passando per Paolo Cevoli, Brenda Lodigiani, Marina Massironi, Cristiano Caccamo, Fabio Balsamo, Nino Frassica ed Herbert Ballerina.

A rubare la scena in questo trailer è però proprio Maccio, che a quanto intuiamo verrà utilizzato come elemento di disturbo proprio come fu con Lillo nel corso della passata stagione: proprio Lillo è oggetto di un meraviglioso omaggio da parte del comico abruzzese, che nell'intento di far scoppiare a ridere i concorrenti di quest'anno si presenta ai nostri nelle vesti di Ri-Posaman, "sequel" del Posaman del già citato Lillo.

Fedez e Frank Matano saranno alla conduzione di questa nuova stagione dello show, che vi ricordiamo farà il suo esordio su Amazon Prime Video il prossimo 9 marzo. Su chi puntate per la vittoria di questa stagione? Fatecelo sapere nei commenti!