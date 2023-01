LOL 3: Maccio Capatonda sarà lo special guest della nuova stagione di Chi ride è fuori

Sarà Maccio Capatonda lo special guest della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia disponibile in esclusiva dal 9 marzo su Prime Video.

Dopo il successo dello speciale natalizio di LOL Chi Ride è fuori, arrivato sulla piattaforma durante i giorni delle feste di fine 2022, la terza stagione di LOL: Chi ride è fuori arriverà divisa in due parti, con i primi quattro episodi in uscita il 9 marzo e gli ultimi due disponibili dal 16 marzo, con il gran finale.

Maccio Capatonda, vincitore della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, sarà il disturbatore ufficiale dello show e avrà il compito di indurre alla risata i concorrenti Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room torna, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione.

