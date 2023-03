LOL 3, da oggi disponibili su Prime Video gli ultimi episodi della nuova stagione!

Quella secondo cui il gioco è bello solo quando dura poco è una regola alla quale neanche LOL: Chi Ride è Fuori può sottrarsi: lo show distribuito in Italia da Amazon Prime Video è stato pensato per durare appena una manciata di episodi, il giusto tempo per dare in modo ai suoi protagonisti di esprimersi al meglio senza stancare.

A una settimana dall'esordio della terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori nel catalogo della nota piattaforma streaming, dunque, eccoci giunti al momento del gran finale: da qualche ora anche la seconda e ultima parte di questa nuova stagione è disponibile su Prime Video, permettendoci quindi di scoprire finalmente l'identità del vincitore erede dei predecessori Ciro Priello e Maccio Capatonda (quest'ultimo presente anche in questa stagione nelle vesti di arma segreta, sulla scia del Lillo della seconda stagione).

Anche questa terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori segue dunque i ritmi delle precedenti, mantenendo il numero di 6 episodi entro i quali i concorrenti devono provarle tutte per eliminare i propri rivali a suon di risate: proprio come le passate stagioni, anche stavolta lo show è quindi stato suddiviso in due tronconi, il primo da quattro episodi, il secondo da due. E voi, avete già scoperto l'identità del vincitore o della vincitrice? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sui protagonisti di LOL 3.