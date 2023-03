LOL 3, parla Nino Frassica: 'Quando la dico grossa non mi fermo, ridere è umano'

Non ridere davanti a Nino Frassica? Difficile, se non impossibile, anche per Nino Frassica in persona: il comico siciliano non riesce proprio a restar serio quando comincia a spararle troppo grosse, ed è lui stesso ad ammettere di non provare a far nulla per trattenere le risate, neanche in un contesto come LOL: Chi Ride è Fuori.

Vero mattatore di LOL 3 secondo i social, Frassica è infatti riuscito nell'impresa di autoeliminarsi, ridendo per ben due volte soltanto ad una sua battuta: "Quando la dico grossa non mi fermo, mi diverto. Lo faccio sempre, è una deformazione, continuo a scherzare e poi me la rido. Anche quando faccio il varietà succede, solo al cinema non lo posso fare. A LOL ho capito molte cose, ci vuole una forza bestiale, ridere è umano, non farlo è disumano" sono state le parole dell'attore al Corriere.

Frassica ha poi proseguito parlando della sua concezione di comicità: "Scherzare e rovinare la logica è una forma di protesta contro i luoghi comuni. Io non ci sto, quando tutti vanno in una direzione io vado nell'altra. Il successo più facile all'inizio è arrivato con le storpiature: si dice in un modo e io lo dico in un altro, ma non mi sono limitato solo a quello. Ho iniziato a demolire tutto. Tanti parlano per stereotipi, per frasi fatte. Io anche per snobismo, per non essere come gli altri, per non dire una cosa scontata la cambio, limo, ribalto, ci scherzo sopra". E voi, siete riusciti a non ridere alle battute di Nino Frassica? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su LOL 3.