LOL 3, quando esce la seconda parte della nuova stagione?

A due anni di distanza dalla seconda stagione (speciale natalizio a parte), LOL: Chi Ride è Fuori è tornato a farci ridere (noi che, a differenza dei concorrenti, possiamo farlo senza alcun ritegno) e tifare per i nostri comici preferiti. Come sempre, però, Amazon ha deciso di non concederci l'intero show tutto in una volta.

Come già accaduto per le due passate stagioni, infatti, anche questa terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori è stata suddivisa in due tronconi da 4 episodi ciascuno, il primo dei quali è stato rilasciato proprio ieri su Prime Video. Ma quanto bisognerà attendere prima di scoprire il vincitore di questa nuova edizione dello show condotto da Fedez e Frank Matano?

L'attesa durerà in realtà nient'altro che pochi giorni: i nuovi episodi di LOL 3 saranno infatti resi disponibili sul catalogo Prime Video a partire dal prossimo 16 marzo, a una settimana esatta dal debutto della prima parte della stagione. Il cast di questa terza edizione, ricordiamo, è composto da Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi, con Maccio Capatonda pronto ad essere sguinzagliato come arma segreta. E voi, per chi tifate? Fatecelo sapere nei commenti!