LOL 3, quando esce la nuova stagione dello show Amazon?

È notizia freschissima il rinnovo per una terza stagione di LOL - Chi ride è fuori, il format di Endemol Shine e Prime Video che ha appena concluso il suo secondo blocco di episodi. Considerando la distanza fra le prime due edizioni e i tempi molto accelerati di produzione, le nuove puntate potrebbero arrivare in tempi record.

Virtualmente, si è conclusa solo dieci giorni fa la seconda edizione del format di provenienza giapponese esportato da EndemolShine Italia sugli schermi streaming di Jeff Bezos. Ai primi quattro episodi di fine febbraio è seguito il finale il 3 marzo, coronato poi quattro giorni dopo da una puntata bonus – a tutti gli effetti, parte della stagione – in cui è stato inserito parte del montaggio scartato dalle tre ore di stagione. Ma nonostante qualche dubbio da parte dei fan dell’edizione di debutto, anche questa seconda deve aver raccolto un ampio numero di ascolti, tanto da far seguire l’annuncio del rinnovo a breve distanza.

E mentre si discute ancora se il vincitore di LOL sia stato meritevole o meno, in molti già si chiedono quando potranno rivedere questo nuovo cast di dieci comici non ancora annunciato e le loro gag ancora tutte da preparare. Per rispondere, basta dare uno sguardo alle tempistiche delle due stagioni precedenti. La prima è uscita ad aprile 2021 in piena pandemia, richiedendo probabilmente un arco produttivo molto più prolungato a causa dei set contingentati o bloccati in caso di positivi. Per la seconda invece, si è dovuto attendere solo 11 mesi: meno di un anno fra due stagioni è un tempo record per un format seriale.

Considerando questo, una terza stagione potrebbe tranquillamente essere pronta nello stesso arco di tempo o forse persino più ridotto, visto che nell’ultimo anno le produzioni hanno comunque vissuto il rallentamento da Covid, mentre le cose dovrebbero andare molto meglio nei prossimi mesi. Aspettarsi quindi la terza stagione addirittura per gennaio 2023 non è così impensabile, anzi. A facilitare questi tempi record, ovviamente, il fatto che non ci troviamo in presenza di una vera e propria serie, ma di un format che, in teoria, richiede solo sei ore di riprese o poco più e un breve riallestimento del set. Le fasi più lunghe sono quelle di selezione del casting ma soprattutto di post-produzione per montare tutte le inquadrature dalle varie camere del set.

L’unico problema potrebbe essere costituito dagli altri show in preparazione presso Amazon Prime. Sappiamo infatti che Gli Anelli del Potere, in arrivo a partire dal 2 settembre e prolungato probabilmente per dieci settimane di distribuzione cadenzata, scombussolerà non poco il calendario. Già è stata resa nota la volontà di spostare la seconda stagione de La Ruota del Tempo verso febbraio 2023, più o meno nello stesso periodo in cui è uscita quest'anno la serie da record Reacher. A quel punto, Prime potrebbe voler attendere fino a marzo per la terza stagione di LOL, così da evitare il sovrapporsi di titoli tanto attesi.