LOL 3, social impazziti per Nino Frassica: 'Non vi fa ridere? Non ditelo in pubblico'

Anche la terza edizione di LOL: Chi Ride è Fuori si è conclusa, per cui è finalmente arrivato il momento di tirare le somme. Al netto del risultato finale, infatti, ogni stagione dello show Amazon Prime Video ha avuto i suoi vincitori morali (pensiamo a Lillo o a Virginia Raffaele): chi è stato stavolta, dunque, il più amato dagli spettatori?

Nonostante il vincitore effettivo di LOL 3 sia stato un altro (anzi, sarebbe più corretto usare il plurale), la vera star dello show si è rivelata Nino Frassica: il comico siciliano ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di un'edizione considerata dai più sottotono, almeno stando a quanto si legge in queste ore su Twitter e dintorni.

"Per questa cosa ho provato del male fisico" scrive qualcuno postando il video del quiz sul quale lo stesso Frassica stava per cedere, mentre qualcun altro ci ricorda che, appunto, l'unico concorrente di LOL 3 a poter far ridere Nino Frassica... È lo stesso Nino Frassica. Infine l'avvertimento ai detrattori: "Non ci interessa se non vi fa ridere Nino Frassica, non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c'è da andarne fieri, siete cresciuti male".

Anche voi fate parte della schiera di fan di Nino Frassica? Conoscevate già il suo immenso talento comico o l'avete scoperto solo grazie allo show condotto da Fedez e Frank Matano? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, cerchiamo di capire chi potrebbero essere i prossimi concorrenti di LOL: Chi Ride è Fuori.