LOL 4, a chi è stato devoluto in beneficenza il montepremi del vincitore?

All'indomani della conclusione della quarta stagione di LOL: Chi Ride è Fuori possiamo aggiungere un altro vincitore all'albo d'oro dello show Amazon: anche stavolta, proprio come in occasione delle scorse edizioni, il montepremi non finirà però in tasca al comico più resistente, ma sarà devoluto in beneficenza.

A vincere questa nuova edizione di LOL: Chi Ride è Fuori, nel caso in cui ve lo foste persi, è stato Giorgio Panariello, capace di trattenere le risate fino all'ultimo secondo in un'agguerritissima finale che l'ha visto contrapporsi al collega Edoardo Ferrario: il comico toscano ha però voluto dividere il suo montepremi con il secondo classificato, ragion per cui entrambi i concorrenti hanno avuto a disposizione 50.000 euro da devolvere a un ente benefico.

La scelta di Panariello è ricaduta su LNDC Animal Protection, che ha già ringraziato l'attore: "Giorgio è ormai un amico da anni ed è da sempre vicino alle nostre battaglie. Gli sono molto grata per tutto il supporto e per questo grande gesto, che ci permetterà di realizzare un progetto a cui teniamo molto" sono state le parole della presidentessa Piera Rosati. Ferrario, dal canto suo, ha scelto invece di aiutare Helpcode, associazione che si occupa dell'istruzione di bambini in Italia e nel mondo. Al netto di tutto ciò, comunque, qui trovate la nostra recensione di LOL: Chi Ride è Fuori 4.

