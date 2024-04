LOL 4, chi è Loris Fabiani? Tutto sul vincitore di LOL Talent Show

È ormai cominciata la quarta stagione di LOL: il programma di improvvisazione in cui a perdere è chi ride, dovrebbe riuscire a non deludere le aspettative dei fan anche grazie ai nomi di un cast stellare, tra cui spicca quello di Loris Fabiani: scopriamo chi è il comico che ci ha fatto divertire nelle prime 4 puntate di LOL 4.

Loris Fabiani, in arte Lunanzio, ha origini milanesi ed è un attore e comico: laureato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico, il concorrente di LOL 4 ha sperimentato il suo talento in varie produzioni tra cui importanti lungometraggi e ha partecipato a diversi spettacoli teatrali. Fabiani, inoltre, è un regista presso l’Accademia dei Lunanzi e ha preso parte a esperienze teatrali significative al Piccolo Teatro di Milano.

Le sue performance sono valse al comico e attore diversi premi: il Premio Borsa teatrale Anna Pancirolli nel 2010, il premio UBU come miglior attore under 30 nel 2011 e il Manzoni Derby Cabaret nel 2018. Ma da chi altri è composto il cast? Insieme a Lunanzio, nel cast di LOL 4 ci sono anche alcuni dei pilastri della comicità italiana come Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello. Comici affermati come Edoardo Ferrario, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Non ci resta che attendere le altre puntate per scoprire chi vincerà la durissima battaglia contro la risata.

Su Alla Ricerca di Nemo - Collection 2016 (DVD) è uno dei più venduti di oggi.