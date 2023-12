LOL 4, chi sono i protagonisti? Tutto sul cast della nuova stagione

Uno degli show più divertenti e amati presenti sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video sta per tornare.: la quarta stagione di LOL porterà ancora altri attori e comici italiani a sfidarsi a suon di battute cercando di strappare una risata letale ai colleghi. Analizziamo il nuovo cast che prenderà parte al reality con Fedez.

Dopo aver riportato l’annuncio del cast di LOL 4, torniamo a parlare dello show televisivo distribuito da Amazon per mettere in luce qualcosa di più a proposito dei protagonisti che si daranno battaglia sotto la supervisione di Lillo, Frank Matano e Fedez.

Il primo nome è rappresentato da un grande personaggio della comicità italiana degli ultimi 40 anni, quel Diego Abatantuono capace di passare, nel corso della sua carriera, attraverso ruoli comici iconici come quello di Attila in Attila Flagello di Dio a film più impegnati come Io non ho Paura, fino a veri cult di genere come Nirvana.

A confrontarsi con il mostro sacro ci sarà Edoardo Ferrario, comico romano bravo a distinguersi tanto nel web quanto in trasmissioni radiofoniche e televisive e ospite fisso di tantissimi show comici degli ultimi 10 anni.

Angela Finocchiaro, dal canto suo, ha fatto della comicità sui generis il suo cavallo di battaglia: attrice teatrale, televisiva e cinematografica, ha nel suo palmares la vittoria di due David di Donatello e una carriera ultradecennale fatta non soltanto di risate.

Torniamo a occuparci della nuova scuola per parlare di Maurizio Lastrico, cabarettista e attore protagonista di tanti show televisivi, tra cui Zelig, e di tanti pezzi teatrali.

Direttamente dai The Jackal, arriva poi Aurora Leone, ventiquattrenne casertana che ha già avuto la possibilità di vincere l’edizione del 2022 di Pechino Express e che torna a mostrarsi sul piccolo schermo dopo aver raggiunto la notorietà sul web.

A competere per il premio finale anche Lucia Ocone: l’attrice, che ha esordito in tv nel lontano 1992 e che da quel momento si è divisa tra film, serie e spettacoli per il piccolo schermo può contare nella sua faretra la sua bravura come imitatrice.

Giorgio Panariello è un altro dei nomi forti in lista: forte di tutta l’esperienza televisva e teatrale che ha maturato, il comico toscano potrà portare di nuovo nelle case degli italiani alcuni dei personaggi che ha presentato al pubblico nel corso degli anni.

Per gli amanti della musica comica ci sarà invece da tenere d’occhio Rocco Tanica, componente storico dl gruppo Elio e Le Storie Tese, conduttore televisivo e attore, che deve tantissimo ai suoi lavori musicali.

Ultimo nome è quello di un outsider che non ha fatto della comicità la propria carriera e che rappresenta uno degli esponenti più importanti del cinema italiano degli ultimi anni: riuscirà Claudio Santamaria a scalfire l'impassibilità dei suoi rivali mantenendosi serio senza ridere mai?

Questi i nomi dei protagonisti della quarta stagione dello show che verrà presentato sulla piattaforma di Bezos e, in attesa di capire come riusciranno a stupirci e di scoprire chi saprà prevalere nella complicata competizione, vi lasciamo alla recensione di LOL 3.