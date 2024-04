LOL 4, chi vincerà la nuova edizione dello show Amazon? I favoriti!

La quarta edizione di LOL: Chi Ride è Fuori ha preso il via, e già è il momento di fare qualche previsione: chi sarà in grado di restare serio fino agli ultimi istanti di gara e, di conseguenza, portare a casa la vittoria di questa nuova stagione dello show comico? Indovinare non è facile, ma noi vogliamo comunque provarci.

Al netto del primo eliminato di LOL: Chi Ride è Fuori 4 (che ovviamente non vi sveleremo in questa sede), ci sono almeno 2-3 nomi ad aver attirato la nostra attenzione durante questi primi episodi: la prima è sicuramente Lucia Ocone, che con i suoi personaggi ha messo in crisi i suoi colleghi più di una volta e che potrebbe rivelarsi via via sempre più fatale per gli altri concorrenti.

Rocco Tanica è senz'altro uno dei più talentuosi del lotto e ha dalla sua un'esperienza importante: trattenere le risate, per lui, potrebbe non essere un compito impossibile (decisamente più in difficoltà è apparsa invece un'altra presenza storica della comicità italiana, Angela Finocchiaro); noi, però, vogliamo puntare qualcosa anche sull'esordiente Loris Fabiani, che ha effettivamente resistito più di tutti gli altri concorrenti prima di ricevere la sua prima ammonizione. Il vincitore sarà uno di questi nomi? Lo scopriremo solo tra qualche giorno!

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti oggi su