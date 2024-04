LOL 4: chi ha vinto le prime tre edizioni dello show Amazon?

LOL: Chi Ride è Fuori è un format diffuso a livello internazionale attraverso la piattaforma Prime Video. La prima stagione di LOL Italia è andata in onda nel 2021 e condotta da Fedez. Ma chi sono i vincitori di queste tre edizioni del programma in cui ridere è vietato?

LOL si è rivelato sin dalle primissime puntate un format vincente: dieci comici vengono rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive con l’obiettivo di far ridere gli altri utilizzando qualsiasi mezzo. Ad ogni risata (2 a disposizione per ogni partecipante), il concorrente viene prima ammonito e in caso di reiterazione eliminato definitivamente dal gioco.

A movimentare il comedy show è il conduttore, Fedez, che in questi anni è stato accompagnato prima da Mara Maionchi e successivamente da Frank Matano e Lillo: il rapper ha a disposizione una console con cui può mettere ulteriormente alla prova i comici. Nel corso delle tre edizioni sono tantissimi i comici che hanno preso parte al format: Pintus, Elio di Elio e Le Storie Tese, Caterina Guzzanti, Frank Matano, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda e tanti altri. Anche quest’anno il cast completo di LOL 4 sembrerebbe essere all’altezza, ma chi ha vinto nelle precedenti edizioni?

Ad aggiudicarsi la vittoria finale di LOL 1 è stato Ciro Priello, uno dei membri del gruppo comico The Jakal; il premio di LOL 2 è stato vinto, invece da Maccio Capatonda; mentre a vincere LOL 3 è stato Luca Bizzarri, del duo comico Luca e Paolo. Ma chi vincerà quest’anno? Se vi siete persi questo show comico, qui trovate la nostra recensione di LOL 4.

