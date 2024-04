LOL 4, tutti i concorrenti dal peggiore al migliore nello show su Prime Video

Terminata anche l'avventura di LOL 4 su Prime Video possiamo tirare le somme, e visto che si tratta comunque di una competizione abbiamo stilato la nostra classifica dei concorrenti di questa quarta edizione dal peggiore al migliore.

Come vi raccontavamo nella nostra recensione di LOL 4 questo nuovo appuntamento ha deluso le aspettative, complice anche un cast che non è riuscito a brillare come nelle passate edizioni. Facciamo allora una media di quello che abbiamo visto, ricordando che si tratta comunque di uno show comico, perciò non prendiamoci troppo sul serio.

All'ultimo posto mettiamo Loris Fabiani, forse ancora acerbo per confrontarsi con comici più navigati di lui, non è riuscito davvero a lasciare il segno.

Con estremo dispiacere mettiamo Diego Abatantuono penultimo per il semplice fatto di aver interagito poco e dato l'impressione di volersene andare in fretta, un enorme peccato vista la naturale verve comica che ha e quanto avrebbe potuto dare alla sfida.

Anche Angela Finocchiaro è sembrata spenta, e a parte qualche momento ha dato poco a LOL 4.

Claudio Santamaria ci ha provato, però il non essere un comico (o un attore comico) alla fine si è fatto sentire.

A metà classifica Maurizio Lastrico non tanto per la partecipazione ma perché oggettivamente è arrivato nono.

Aurora Leone si è difesa bene, anche dal punto di vista partecipativo, perciò la mettiamo quinta.

Quarto posto di LOL 4 per Lucia Ocone, che ha partecipato attivamente provando a far ridere spesso gli altri.

Mettiamo Giorgio Panariello al terzo posto perché si è attivato soprattutto sul finale, ma la vittoria gli fa scalare posizioni.

Secondo posto per Rocco Tanica: ci ha provato in ogni modo e fregare gli altri e la sua rabbia per non aver vinto era piacevolmente genuina.

Primo posto per Edoardo Ferrario, forse il concorrente di LOL 4 che più ci ha provato a entrare nello spirito della competizione, riuscendo ad arrivare anche secondo.

E voi siete d'accordo con questa classifica? Vi è piaciuta questa edizione? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a quando potrebbe uscire LOL 5 su Prime Video.

