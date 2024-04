LOL 4, quando escono gli ultimi due episodi su Amazon Prime Video?

La quarta stagione di LOL ha fatto il suo esordio su Amazon Prime Video pochi giorni fa, tornando a farci ridere in compagnia di alcuni tra i più importanti comici italiani proprio come accaduto durante le tre passate stagioni: come sempre, però, la piattaforma ci ha permesso di goderci, per ora, solo parte dei nuovi episodi.

Per ora abbiamo dunque potuto assistere soltanto ai primi quattro episodi di questa nuova stagione (a proposito: chi è stato eliminato durante i primi episodi di LOL 4?): per scoprire chi riuscirà a resistere alle gag e alle provocazioni dei colleghi bisognerà infatti aspettare qualche altro giorno.

Non c'è da allarmarsi, in ogni caso: l'attesa non sarà poi così lunga! I due episodi finali di LOL: Chi Ride è Fuori 4 arriveranno infatti su Amazon Prime Video il prossimo 8 aprile, ad appena una settimana di distanza dal debutto dei primi quattro episodi.

Il prossimo lunedì, insomma, non ci resterà altro da fare che accomodarci in poltrona o sul divano per goderci le fasi finali della sfida: chi sarà eliminato? Chi riuscirà a trattenere le risate fino alla fine? Quali saranno i momenti più esilaranti? Per scoprire tutto ciò non possiamo far altro che pazientare per qualche giorno ancora!

