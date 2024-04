LOL 5, quando uscirà la prossima stagione dello show Amazon?

Il vincitore di LOL: Chi ride è fuori 4 è stato appena proclamato ed è quindi lecito chiedersi se e quando si farà la quinta stagione del popolare show targato Amazon.

Trattandosi di uno dei prodotti di punta del famoso servizio di streaming è praticamente certo che LOL verrà rinnovato per una quinta edizione, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali in merito. Quanto alla data di uscita di LOL 5, anche in questo caso non possiamo far altro che procedere per congetture, sulla base della distanza intercorsa tra le precedenti stagioni, che corrisponde a circa (mese più, mese meno) ad un anno.

Qualora venisse confermata, dovremmo quindi attendere aprile-maggio 2025. È altresì probabile che la futura edizione dello show sia anticipata, come avvenuto quest'anno, da LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro; si è trattato di un vero e proprio spin-off, andato in onda tra febbraio e marzo di quest'anno e volto a decretare il decimo giocatore della gara principale (Loris Fabiani, per quanto riguarda l'edizione da poco conclusa). Visto che LOL Talent Show fu annunciato a maggio 2023, possiamo aspettarci un annuncio analogo nel giro di breve.

Se è troppo presto per fare previsioni sul cast di concorrenti, potrebbe invece venir confermato il gruppo di conduttori: primo tra tutti Fedez, al timone del programma sin dalla sua prima stagione e affiancato quest'anno da Frank Matano e Lillo Petrolo. In attesa di notizie più certe, vi lasciamo alla nostra recensione di LOL: Chi ride è fuori 4.

Battlestar Galactica La Serie Completa (Box da 23 Dischi) è uno dei più venduti oggi su