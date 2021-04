LOL, Angelo Pintus costretto ad annullare il tour: 'Non ci dormo la notte'

Brutto momento per Angelo Pintus: il popolare comico, reduce insieme ai suoi colleghi dal devastante successo di LOL: Chi Ride è Fuori, è stato infatti costretto ad annullare il suo tour nei teatri a causa del persistere della pandemia e dell'impossibilità di continuare a rinviare a oltranza le date.

"Tutti gli spettacoli del Tour DESTINATI ALL’ESTINZIONE di Angelo Pintus, originariamente previsti nel periodo febbraio-aprile 2020, non eseguiti a seguito della pandemia legata a Covid 19 e riprogrammati più volte SONO DEFINITIVAMENTE CANCELLATI. I possessori dei biglietti per queste esibizioni, che NON SI TERRANNO PIÚ, a tutela della spesa sostenuta per il loro acquisto, devono mettersi in contatto esclusivamente con i Teatri/Organizzatori della città da loro scelta per assistere allo spettacolo" si legge nel post pubblicato su Facebook da Pintus, recentemente visto anche in versione 8-bit nel gioco di LOL.

Il comico prosegue: "La 50 Tusen (società di produzione del Tour) NON È IN POSSESSO DEL DENARO legato al controvalore corrisposto per l’acquisto dei tagliandi in quanto l'incasso, per consuetudine e in virtù del rapporto fiduciario con i Teatri e gli Operatori locali, fino all'esecuzione della rappresentazione resta nella disponibilità del soggetto titolare fiscale dell'iniziativa e del modello C1 comprovante gli importi da certificare all'Agenzia delle Entrate, al fine della tassazione, e alla Società Italiana Autori e Editori, per la tutela del diritto degli autori".

Nei commenti, inoltre, si è verificato un siparietto con i fan che continuavano a rispondere al post citando la battuta costata l'ammonizione a Pintus durante lo show Amazon: "Ottimo inizio nei commenti, io non ci dormo la notte perché devo annullare il Tour e voi? 'Hai ca**to?' Meglio così... una risata ci seppellirà" ha risposto il comico triestino. Nelle ultime ore, intanto, Lillo Petrolo ha difeso LOL: Chi Ride è Fuori dalle accuse di plagio.