LOL, arriva una versione in stile Twitch: partecipa anche Fedez!

La popolarità di LOL: Chi ride è fuori si sta espandendo oltre ai confini della televisione. Ormai diventato l'oggetto della maggior parte dei meme che circolano su internet, la sensazione è che questo fenomeno sia ben lontano dall'estinguersi, per la gioia dei fan che hanno amato la prima edizione del game show di Amazon Prime Video.

Abbiamo visto insieme come Frank Matano abbia scatenato alcune polemiche sulle ammonizioni in LOL: Chi ride è fuori, ma oggi vogliamo trattare di un incredibile evento che si è tenuto su Twitch il 15 aprile 2021, e che ha avuto come protagonista… proprio il programma di Prime Video.

LMAO: LOL Modificato

Sul canale di Homyatol, una delle personalità più famose e influenti di Twitch Italia, si è tenuta la prima edizione di LMAO, ovvero un LOL modificato, al quale - a differenza della trasmissione originale, dove a partecipare avevamo trovato comici e attori italiani - hanno preso parte alcuni degli streamer popolarissimi in questo momento nel nostro paese.

A darsi battaglia, al locale MOBA di Milano, a suon di battute nonsense, ci sono state figure come Dario Moccia, Mr. Flame, Ivan Grieco, Panetty, MichellePuttini, lo stesso Homyatol, Tutubbi, e tanti altri.

Ospite d'eccezione, l'immancabile Fedez, che ha colorato la serata divertente, rimanendo nella control room insieme al presentatore della serata, Enkk. Un evento davvero divertente, che potete trovare sul canale Twitch di Homyatol (il link al video lo trovate nella fonte della news), e che ha confermato ancora una volta di più quanto un progetto come LOL abbia davvero influenzato l'intera cultura pop.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al divertentissimo video di Fedez e Posaman di LOL: Chi ride è fuori.